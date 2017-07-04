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04 Temmuz 2017 13:54

Marmaraereğlisi’nde sivrisinekle mücadele çalışması

Marmaraereğlisi Belediyesi ekipleri tarafından sinek, sivrisinek ve haşerelerle mücadele için ilaçlama çalışmalarına başlandı.

Marmaraereğlisi’nde sivrisinekle mücadele çalışması

04 Temmuz 2017 13:54


Bahar aylarında İlaçlama hizmetleri birimleri larva ve ergin (uçkun) mücadelesi ile yoğun bir şekilde mücadele etti. Larva mücadelesinde saha kontrolü yapıldı ve İlçe sakinlerinden gelen bilgiler değerlendirildi. Bu çalışmanın ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sinek, sivrisinek ve haşerelerle mücadeleye hız kazandıran Belediye ekiplerimiz Sağlık Bakanlığı onaylı, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen ilaçların kullanılmasına özen gösteriyor.


Belediye ekipleri ilçe merkezi ve mahallelerin tüm alanlarında yapılacak ilaçlama çalışmalarına yaz mevsimi süresince devam edecek.


Belediye Başkanı İbrahim Uyan, halk sağlığını ilgilendiren konularda titiz davrandıklarını vurgulayarak, “Daha sağlıklı bir çevre için gösterdiğimiz titizliği sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın rahat bir yaz dönemi geçirmesi için etkin bir şekilde sinek, sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışmaları yapıyoruz. Bu ilaçlama çalışmaları sayesinde ilçemiz sakinleri ve yazlıkçı sakinlerimiz rahat bir yaz geçirecek” dedi.




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