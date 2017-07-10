Marmaraereğlisi’nde zararlı otlarla mücadele ve temizlik çalışmaları

Yaz aylarında artan sıcaklarla birlikte yol kenarları ve parklarda olduğu gibi vatandaşların sıklıkla kullandığı bekleme duraklarında da çıkan otları biçme işlemleri yoğunlaştırıldı. Havaların ısınması ile birlikte çevre bakım çalışmalarını hızlandıran Başkan Uyan, konu ile ilgili açıklamasında, “Daha bakımlı bir Marmaraereğlisi için hava şartları sebebiyle bakımı yapılması gereken çimlerde bakım çalışmalarımız hız kazanmıştır. Gerek çevre düzenlemesinde gerek vatandaşın ihtiyacı olan yol gibi yapımların da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkın ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda verdiğimiz hizmetlerden memnun kalan vatandaşımızın güzel dilekleri ile motive olarak her alanda hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.