Mavi bayraklı sahiller bölge ekonomisini canlandırdı

İnşa ettiği ileri biyolojik arıtma tesisleri sayesinde Marmara Denizi’ni özlenen temiz günlerine kavuşturan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, temel vizyonlarından biri olan turizm alanında başarılı çalışmalar ortaya koymaya devam ediyor. Sayısı 5’e çıkarılan Mavi Bayraklı sahiller, temiz olduğu kadar cankurtaran botları sayesinde vatandaşlara hem sağlıklı hem de güvenli bir ortamda denize girme ve yüzme imkanı sağlıyor.

Tekirdağ kıyı şeridinde bulunan 5 Mavi Bayraklı sahil, tatilcilerin akınına uğruyor. Özellikle hafta sonları aşırı yoğunluğun yaşandığı sahiller vatandaşları ve bölge esnafını da memnun ediyor.

Bölge ekonomik ve sosyal anlamda canlandı

Tekirdağ sahillerini özlenen temiz günlerine kavuşturma yolunda büyük mesafe kat eden Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü çalışmalar ile kentteki Mavi Bayraklı sahil sayısını 5’e yükseltti. Süleymanpaşa ilçesinde Altınova Halk Plajı, Şarköy ilçesinde Mürefte Halk Plajı, Şarköy Sosyal Tesisler Önü Halk Plajı, Şarköy Halk Plajı ve Şarköy Halk Plajı 2 Mavi Bayraklı plaj statüsünde bulunuyor. Mavi Bayraklı sahillerdeki yoğunluk, bölgeye ekonomik ve sosyal anlamda canlılık kazandırdı.

Çevreye duyarlı belediyecilik anlayışı ile Tekirdağ’ı bir turizm kenti haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayraklı Sahillerin sayısını arttırmaya devam edecek.

"Tekirdağ’ın önemli bir turizm potansiyeli var"

Konu hakkında açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ’ın önemli bir turizm potansiyeli var. Beşe çıkan mavi bayraklı plajlar ve şehre gelecek yerli, yabancı turistlerle bu potansiyeli artırmak istiyoruz. Hedefimiz sahillerimizin başladığı Marmaraereğlisi ilçesinden Şarköy’ün çıkışına kadar mavi bayrak almak. İlk geldiğimizde Şarköy’de iki plajımızda mavi bayrak vardı, bu plajlara Mürefte, Altınova ve Şarköy Sosyal Tesisler Önü Halk Plajını da ilave ettik bütün kriterleri yerine getirdik. Buralarda özellikle deniz ve sahilin temizliği, yosunların temizliği ve denizlerde sürekli kirlilik kontrolü yapıldı. Geldiğimiz nokta oldukça iyi. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Yerli ve yabancı turistlerimize vatandaşlarımıza çok güzel bir yaz geçirtmeyi hedefliyoruz" dedi.