Meclis üyeleri lösemiye dikkat çekmek için maske taktı

Çorlu Belediye Meclisi üyeleri Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekmek amacıyla meclis toplantısına maskeyle katıldı.

Farkındalık oluşturma adına meclis toplantısında maske takan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda bizler de Çorlu Belediyesi olarak lösemi hastalığına dikkat çekmek ve löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığını, tedavi edilebilir olduğunu belirtmek istiyoruz. Bu hastalıkla mücadele eden kardeşlerimizin sevgiye, iyiliğe, en önemlisi morale ihtiyaçları olduğunu hatırlatmak için Maskeni tak, lösemili çocuklara umut ol kampanyasına katılıyoruz” dedi.

“Unutmamak gerekir ki lösemi, her çocuğun başına gelebilecek bir hastalık ama önemli olan tedavi edilebilir bir hastalık olması” diyen Başkan Sarıkurt, “Lösemili çocuklarımıza bu zorlu yaşam mücadelelerinde destek olmak, onların minik yüreklerine sevinç ve umut vermek için biz de Maskeni tak, lösemili çocuklara umut ol! kampanyasına katılıyoruz ve herkesi duyarlı, bilinçli olmaya davet ediyoruz. Gelin bu güzel çocuklarımızı yalnız bırakmayalım; duygularını, yaşadıklarını anlamaya çalışalım. Dev yürekli minik kahramanlarımız lösemili çocuklarımızdan sevgimizi, neşemizi, desteğimizi esirgemeyelim” diye konuştu.

Başkan Sarıkurt ayrıca, Çorlulu lösemi hastası Sarp Balçık için düzenlenecek olan yardım konserine tüm meclis üyelerini davet etti. Başkan Sarıkurt meclis üyeleri meclis toplantısını maskeleri ile gerçekleştirdi.