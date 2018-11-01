MEGİP ve İŞKUR Teşvikleri semineri

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde İŞKUR teşvikleri ve Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

İŞKUR İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve çok sayıda işverenin katılım sağladığı seminere İş ve Meslek Danışmanı Özge Eyüboğlu Yılmaz ile Faruk Kocaman konuşmacı olarak katıldı. Seminer öncesi kısa bir konuşma yapan Çerkezköy İŞKUR İlçe Müdürü İlhan Burak, 2018 yılına ait istatistikleri katılımcılarla paylaştı. İşverenlerle bir araya gelmelerine vesile olan ÇETSO yönetimine ve davetlerine icabet eden katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Burak, "Çerkezköy Hizmet Merkezi olarak 2018 yılının ilk 10 ayında yaptığımız faaliyetlerle ilgili bazı bilgiler aktarmak isterim. Çerkezköy İŞKUR olarak, 2018 yılı Milli İstihdam Seferberliği kapsamında 9 bin 10 kişi işe yerleştirilmiştir. Bu kişilerden 503'ü engelli iş arayandır. 94 farklı firma ile 332 adet İşbaşı Eğitim Programı açılmış, bu programlar ile bin 173 kişi işe başlatılmış ve bu firmalarımıza 9 milyon TL üstünde bir destek sağlanmıştır. Bu kapsamda biten programlar ile de 585 kursiyer işbaşı yapmıştır. 6 girişimcilik programı 140 kursiyer ile açılmış 137'si sertifika almayı hak ederek fikirlerini gerçekleştirmelerinde katkıda bulunulmuştur. Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra İş ve Meslek Danışmanı Özge Eyüboğlu Yılmaz ile Faruk Kocaman tarafından katılımcılara işbaşı eğitim programı (İEP), çocuk bakım desteği, işe ilk alım projesi, mesleki eğitim ve beceri geliştirme işbirliği protokolü (MEGİP) ve diğer teşvikler hakkında bilgi verildi.