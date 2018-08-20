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20 Ağustos 2018 13:28

Mehmetçik Vakfı’ndan vatandaşlara bağış çağrısı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı, Kurban Bayramı’nda bağışları kabul ediyor.

Mehmetçik Vakfı’ndan vatandaşlara bağış çağrısı

20 Ağustos 2018 13:28


TSK Mehmetçik Vakfı, kurulduğu 17 Mayıs 1982 tarihinden itibaren vatani görevi sırasında şehit olan er ve erbaşlar ile gazi ve engelli durumuna düşen Mehmetçiklere ve onların çocuklarına destek veriyor. Mehmetçik Vakfı, Tekirdağ’da bulunan işlek yerlerde pankart açarak bağışları kabul ettiklerini duyurdu. Mehmetçik Vakfı, “Kurban Bağışlarınız ile şehit ve gazi Mehmetçiğimize bir destek de siz olun” notuyla astı.


TSK Mehmetçik Vakfı, kurban bedeli ise 990 TL olarak belirledi. Yardımları pankart üzerinde bulunan 0212 343 37 50 cep telefonu numarasını arayarak ya da www.mehmetcik.org.tr resmi sitesinden yapabilecekleri duyurdu.




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