Meme Kanseri Farkındalık Söyleşisi düzenlendi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Süleymanpaşa TV'den canlı yayın ile Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği düzenledi.

Tekirdağ Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Gözde'nin yönettiği Meme Kanseri Farkındalık Söyleşisine, NKÜ Genel Cerrahi AD Meme-Endokrin Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sibel Özkan Gürdal ve Radyoloji AD Radyodiyagnostik Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Tuğba İlkem Kurtoğlu Özçağlayan katıldı.

Süleymanpaşa Tv'nin Facebook, Youtube ve internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanan programda sorulan soruların konunun uzmanları tarafından anında yanıt buldu.