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22 Aralık 2016 15:39

MEMYO’da resim sergisi

MEMYO’da resim sergisi

22 Aralık 2016 15:39

Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksek Okulu (MEMYO) öğrencileri tarafından kara kalem resim sergisi düzenlendi.
Öğrenciler, Emre Yalçınkaya, Merve Kaygısız ve Mert Can Kızkın’ın kara kalem çalışmalarından oluşan sergi MEMYO öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü.
Sergi açılışında, Kerem Dora, Şükrü Birtek ve Işın Yaşar’dan oluşan MEMYO Müzik Grubu bir müzik dinletisi gerçekleştirdi.
Çalışmaları ile MEMYO’ya değer katan öğrencilere teşekkür etmek amacıyla Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Veli Sırım, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Hicran Özlem Özer Ilgın ve Öğr. Gör. Hakan Uruç, Öğr. Gör. Sevda Eker ile Öğr. Gör. Gökçem Ultanır tarafından hediyeler verildi.



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