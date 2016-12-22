MEMYO’DAN Aladağ’a yardım eli

Marmaraereğlisi Meslek Yüksek Okulu (MEMYO) Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü Adana’nın Aladağ ilçesinde meydana gelen yangında hayatta kalan 12 kız için çalışarak, yardım paketi hazırlandı.

Bot, çorap, kalem, silgi, defter, kitap, kalem traş gibi birçok ihtiyaç malzemesinin bulunduğu paket tek tek minik öğrenciler için Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Veli Sırım, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Hicran Özlem Ilgın ve Öğr.Gör. Hakan Uruç, kulüp üyeleri ve gönüllü diğer öğrenciler tarafından paketlendi ve Adana’ın Aladağ ilçesine gönderilmek üzere kargoya verildi.

MEMYO Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Acılarını hafifletmeye yetmez belki ama gelecek için umut getirir temennisindeyiz. Yardım eden herkese teşekkür ederiz” denildi.