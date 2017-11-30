Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi büyüyerek devam ediyor

Bu kapsamda sahada yapılan teknik incelemelerden sonra 21 mahalle muhtarı ve mera yönetim birliği başkanları ile toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan, meraların hayvan yetiştiriciliğindeki önemini anlatarak, kaliteli kaba yem açığımızın kapatılması için projenin önemini ve proje kapsamında yapılacak uygulamaları anlattı.

2015 yılında başlayan “Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi” il genelinde 82 mahalleye ulaştı. 2018 yılı Şubat ayı itibariyle de proje kapsamına alınan mahalle meralarında gübreleme çalışmaları yapılacak.