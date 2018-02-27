Bölgedeki hayvancılığın canlandırılması amacıyla düzenlenen programlarda konuşma yapan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, il genelindeki projeler ile ilgili genel bir değerlendirme yaparak, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak, çok farklı konularda hizmetlerimiz var. Her çalışma üretimin arttırılması, üretim maliyetinin düşürülmesi, yani doğrudan üretime dönük çalışmalardır. Bu çalışmanın özellikle koyunculuğa faydalı olacağına inanıyoruz. Projenin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

“Önümüzdeki süreçte daha fazla proje ile karşınızda olacağız"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, projenin büyüyerek devam edeceğine dikkat çekerek, "Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi kapsamında burada toplanmış bulunuyoruz. Tekirdağ’ın tamamında 325 bin dönüm mera var. Bizim hedefimiz hizmet süresi içerisinde bu meraların yaklaşık yüzde 45-50’sini iyileştirmek. Bugüne kadar 95 bin dönüm merayı gübre atarak iyileştirdik. Bunu dışında çalılıkların hakim olduğu meralarda ıslah çalışmaları yaptık. Hayvancılığı ve kaba yem açığını bu çalışmalar ile desteklememiz lazım. Bugüne kadar yaklaşık 82 tane suvat, 44 tane hayvan içme suyu göleti yaptık. Bu sene 72 suvat daha yapmayı planlıyoruz. Bu bölge tarım ve hayvancılığın merkezi olduğu için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılığa destek olma açısından mera iyileştirmelerimize devam edeceğiz. Bunun yanı sıra hayvancılığı geliştirmek için koç dağıttık. Arıcılığı geliştirmek için 12 bin kovan dağıttık. 5 bin tane daha dağıtacağız. Yem bitkileri tohumu dağıtıyoruz. Saray’da mandacılığı geliştirme projesi kapsamında manda dağıtımı yaptık. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki hizmet süresi içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz bu göreve sadece hizmet için geldik. Önümüzdeki süreçte daha fazla proje ile karşınızda olacağız" ifadelerini kullandı.

Kızılpınar’da gübre ve kovan dağıtımı yapıldı

Gün boyu süren programların sonuncusu Kızılpınar Mahallesinde düzenlendi. Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi kapsamında düzenlenen gübre dağıtımının yanı sıra kovan dağıtımı da gerçekleşti. 358 kovanın dağıtıldığı programda konuşma yapan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin vizyonunu oluşturan öğelerin arasında önemli yeri olan Tarım ve Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla uygulanmaya başlanan başlıca projelerden biri de Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon projesidir. Bu projemiz, Türkiye genelinde arıcılık konusunda günümüze kadar bir belediye tarafından uygulamaya konulan en büyük proje olma özelliğine sahiptir. Projemiz iki cepheden oluşmaktadır. Birincisi arıcılığın kovan, yani koloni sayısını arttırarak gelişmesini sağlamaktır. İkincisi de bitkisel ürünlerde ciddi ölçüde verim artışı sağlanmasıdır. Bu proje kapsamında il genelinde koşullara uygun olan 930 kişiye üç yılda 11791 adet kovan dağıtılmıştır. Bu yıl müracaat eden 105 kişinin ilave edilmesi ile projeden yararlanan kişi sayısı bin 35’e yükselmiştir. Bunlardan 220 kişi 30 kovanlık işletme seviyesine şimdiden ulaşmıştır. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanmakta olan Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon Projesi kapsamında Çerkezköy ilçesinde 55 üreticimize 358 adet kovan dağıtımı yapılacak. 2015’ten bu yana bugün de verdiğimiz 358 kovan ile birlikte 903 adet kovan dağıtımı yapılmış olacak. Böylelikle Çerkezköy’deki 55 arıcımızdan 15 kişinin kovan sayısı 30’a tamamlanmış olacak. Kızılpınar mahallemizdeki 26 arıcımıza da 176 adet kovan dağıtımı yapılacak” diye konuştu.