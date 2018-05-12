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12 Mayıs 2018 09:34

Meralar dönüştürülüyor

Tekirdağ’da kömür üretimi amacı ile tahsis amacı değiştirilen mera alanlarında mera geri dönüşüm projeleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Meralar dönüştürülüyor

12 Mayıs 2018 09:34


Konu ile ilgili olarak Malkara İlçesi Hasköy Mahallesinde bulunan 71 bin 600 metrekarelik mera alanında kömür üretimi sona erdiğinden, sözleşme gereği şirket tarafından bu alanın tesviyesi yapılarak mera tohum karışımı ekilmiş ve gübrelenerek mahalle halkının kullanımına sunuldu.


Söz konusu merada incelemelerde bulunan Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca "Madencilik faaliyetleri sonucunda bozulan mera sahalarının geri dönüşüm projesine göre ruhsat sahibi şirket tarafından düzeltilmesi yasal bir yükümlülüktür. Bu kapsamda ruhsat sahibi şirket amaç değişikliği yapılmış olan kısmı başarılı bir şekilde eski vasıf ve kapasitesine getirmiştir. Bu çalışmalar meralarımızın korunması bakımından önem arz etmektedir. Faaliyetini düzgün bir şekilde tamamlayan şirketimize teşekkür ederiz. Geri dönüşüm işlemi yapılarak kazandırılan meranın mahalle halkına hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.




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