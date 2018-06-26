Meteoroloji Trakya için saat verdi

Yapılan açıklamada öğle saatlerinde etkili olacak yağış sırasında ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan değerlendirmeler ve son radar verilerine göre; bugün öğle saatlerinden sonra Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.