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26 Haziran 2018 01:06

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı... Sel, su baskını, yıldırım düşmesi meydana gelebilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı... Sel, su baskını, yıldırım düşmesi meydana gelebilir

26 Haziran 2018 01:06

Etkili olacak kuvvetli yağışta ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olacağı konusunda uyarılarda bulunuldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, “Yurdumuzun kuzeybatı kesimlerinin yarın (26.06.2018 Salı) Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Yağışların yarın (26.06.2018 Salı) Trakya’da, Çarşamba (27.06.2018) günü İstanbul başta olmak üzere Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin hafta sonuna kadar ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde (Trakya, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz) etkili olmaya devam etmesi bekleniyor” denildi.


Kuvvetli dolu yağışları meydana gelebilir


Yapılan açıklamanın devamında, “Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara sebep olacağı tahmin edildiğinden, yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.


Hava sıcaklıkların bu hafta boyunca iç ve doğu bölgelerinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 4-7 derece üzerinde seyredeceği, batı bölgelerde ise yağışa rağmen önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.




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