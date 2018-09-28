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Meteorolojiden, Trakya bölgesini için şiddetli yağış uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya bölgesi için Pazar günü şiddetli yağış uyarısında bulundu.


Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın ülkeye giriş yapması sonucu, pazar günü Trakya Bölgesinde, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de çok şiddetli ve sağanak yağışların olacağını duyurdu.


Analizlerde, yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtilerek, vatandaşların olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaları istendi.

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