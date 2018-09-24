Metruk binalarda haşere tehlikesi

Tekirdağ'da, metruk binalarda haşere şikayeti üzerine, binaların içi ve çevresi ilaçlandı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Zabıta Müdürlüğüne gelen metruk binalarda haşere şikayeti üzerine ilgili binalarda kontroller gerçekleştirirken Sağlık İşleri Müdürlüğü işbirliğinde binaların içi ve çevresinin ilaçlamasını yaptırdı. Yapılan çalışmada haşere ürediği tespit edilen 3 binada metruk binada ilaçlama çalışması yapıldı.

İlaçlamaların, dereler, sazlıklar, durgun su birikintileri, havuzlar, inşaat altlarında biriken sular ve kanallar ile larva üremesi muhtelif yerlerde de ilaçlama çalışmalarının kasım ayına kadar düzenli aralıklarla süreceği ifade edildi.