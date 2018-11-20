Mevlid Kandili'nde 2 bin kutu kandil simidi dağıtıldı

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen dağıtımda 2 bin kutu kandil simidi vatandaşlara ikram edilerek kandilleri kutlandı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Mevlid Kandili dolayısıyla kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdik. Bu mübarek günde vatandaşlarımızla bir arada olabildiğimiz için mutluyuz. Tüm vatandaşlarımın Mevlid Kandillerini kutluyorum" ifadelerini kullandı.