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05 Eylül 2018 11:27

Mezarlık personeline tebrik

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilçe mezarlıklarını ziyaret ederek Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan personel ile bir araya geldi ve kendilerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Mezarlık personeline tebrik

05 Eylül 2018 11:27


Mesaisini gün boyu ilçelerde sürdüren Başkan Kadir Albayrak, ilk olarak Çerkezköy ilçesinde bulunan İstasyon Mezarlığını ziyaret etti. Burada Büyükşehir Belediyesi mezarlık personeli ile bir araya gelen Başkan Albayrak, vatandaşlardan gelen olumlu geri dönüşlerden dolayı personeli tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.


Çerkezköy İstasyon Mezarlığının ardından Kapaklı İlçe Mezarlığını da ziyaret eden Başkan Albayrak, görevlilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başarılı çalışmalarından dolayı personeli tebrik eden Başkan Albayrak, kendilerine iyi çalışmalar dileklerinde bulundu.


Daha sonra Saray İlçe Mezarlığını ziyaret eden Başkan Albayrak, personelden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Alanda incelemelerde de bulunan Başkan Albayrak, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan Saray İlçe Mezarlığı personelini çalışmaları dolayısıyla tebrik etti.


Ergene İlçe Mezarlığını da ziyaret eden Başkan Albayrak, personele iyi çalışmalar dileklerinde bulundu. Vatandaşların olumlu geri dönüşleri dolayısıyla personeli tebrik eden Başkan Albayrak, vatandaş memnuniyetinin artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti.


Son olarak Muratlı İlçe Mezarlığını ziyaret eden Başkan Albayrak, personeli başarılı çalışmaları dolayısıyla tebrik etti. Vatandaş memnuniyetinin esas hedefleri olduğuna dikkat çeken Başkan Albayrak, bu doğrultuda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.


Mezarlık ziyaretlerinde Başkan Albayrak’a Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan ve Şeref Çetin ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Deniz Bozdoğan da eşlik etti.




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