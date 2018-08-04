MHP Çorlu İlçe Teşkilatı’ndan askıda ekmek kampanyasına destek

Devlet Bahçeli’nin ekmek zammı gündeme geldiği tarihten itibaren başlatmış olduğu askıda ekmek kampanyasına katıldıklarını kaydeden MHP Çorlu İlçe Başkanı Süleyman Danışmaz, beraberinde MHP Çorlu İlçe Teşkilatı’nın eski başkanı Cüneyt Ergün ve eski MHP Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen ve parti yöneticileri ile ilçedeki fırınlardan ekmek alarak ihtiyaç sahiplerinin alması için askıya bıraktı.

MHP Çorlu İlçe Başkanlığı olarak askıda ekmek kampanyasına katıldıklarını kaydeden Çorlu İlçe Başkanı Süleyman Danışmaz, “Vatandaşlarımızı da bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz. Hali vakti yerinde olan her vatan evladı kendisine yakın olan fırına gitmeli, eğer 2 ekmek alacaksak 3 ekmek parası ödemeliyiz. Bir ekmeğin askıya alınmasını fırınıyla paylaşmalıyız. Fakir fukara kardeşlerimiz durumu yerinde olmayan kardeşlerimiz fırına veya ekmek satılan yerlere gittiğinde bana askıdan bir ekmek verebilir misiniz? diyebilmeli. Böylelikle kültürümüzün yardımlaşma ve dayanışma dinamiklerini harekete geçirilebilmeliyiz unutmayalım ki inancımız Komşusu açken, tok yatan bizden değildir esasına dayanmalıdır” dedi.