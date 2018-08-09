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09 Ağustos 2018 11:14

Milletvekili Şentop’tan şehit İşcan’ın ailesine ziyaret

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, şehit ailesini ziyaret etti.

Milletvekili Şentop’tan şehit İşcan’ın ailesine ziyaret

09 Ağustos 2018 11:14


TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Türkiye’nin güvenliğini sağlamak için, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Yunus İşcan’ın ailesini ziyaret etti. Şentop ve beraberindekileri evininde ağırlayan şehit ailesi, Şentop’a yanlarında oldukları için teşekkür etti. Şehit döşen Yunus İşcan’ın harekatta kullandığı kıyafet ve malzemelerini sergilediği köşede ziyarette gelenler dualar okudu.


Şentop’a ziyaretinde, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve İl Başkanı Cüneyt Yüksel de eşlik etti.




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