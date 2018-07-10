Çorlu Belediyesinde gerçekleşen toplantıya CHP Tekirdağ Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP Tekirdağ Milletvekilleri Candan Yüceer ve İlhami Özcan Aygun, CHP Edirne Milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ve Erdin Bircan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt katıldı.

"Bu kaza gösterdi ki hiçbir konu ihmale gelmez"

Toplantıda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak "8 Temmuz 2018 Pazar günü hepimizi derinden yaralayan, elim bir kaza sonucunda son aldığımız rakamlara göre, 24 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 338 vatandaşımızın da yaralandığı acı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu kaza da göstermiştir ki, bu tür durumlar ihmale, ertelemeye gelmez. Bu olay bizleri derinden sarstı ancak böylesi olaylarda halkımızın kaynaşmasının, birbiriyle yardımlaşmasının gururunu yaşadık. Çorlu ilçemizdeki hastanelerin yaralılar için kan vermek isteyen vatandaşlarımızla dolup taşması, bizleri memnun etti. Trakya insanındaki bu yardımlaşma duygusu önemlidir. Hayatını kaybedenlerin acısını en derinden yaşadık. Rabbim bir daha böyle facialar yaşatmasın bizlere. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Belediyesi, Muratlı Belediyesi ve Ergene Belediyesi olarak, olay mahalline yakın belediyeler olarak olayın başından beri içinde olduk. Komşu illerimizin ve ilçelerimizin belediye başkanlarına da canı gönülden teşekkür ediyorum. Olayın başından itibaren bizlerle irtibata geçerek destek oldular. Bütün Trakya olarak kenetlendik ve vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalıştık. Sarılar Mahallesi ve Balabanlı Mahallesi sakinlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Girilmez denilen çamur deryasına girerek büyük fedakarlık örneği göstermişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Başkan Albayrak’ın ardından konuşan CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, kaza meydana geldiği zamandan kısa bir süre sonra Büyükşehir Belediyesinin özel ekipmanlarla donatılmış arama kurtarma araçlarının tüm ilçelerden hareket ettiğini belirtti.

"Milletimizin başı sağolsun"

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise "Bugün çok acı gördük. Bazen sözler hissettiklerimizi anlatmaya yeterli olmuyor. Bu süreç içerisinde bir ve beraber hareket ettiğimiz tüm kamu kurum temsilcilerine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı yapılan konuşmaların ardından basın mensuplarının son gelişmeler ve kaza ile yürütülen çalışmalar hakkındaki sorularının cevaplandırılması ile son buldu.