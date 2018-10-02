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Minareden dökülen parçalar korkuttu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sağanak yağış nedeniyle cami minaresinin şerefesinden korkuluk parçalarının dökülmesi üzerine zabıta ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sağanak yağış nedeniyle cami minaresinin şerefesinden korkuluk parçalarının dökülmesi üzerine zabıta ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı.


Etkili olan sağanak yağışta Gazi Süleymanpaşa Camii'nin minare şerefesinden korkuluk parçaları yola döküldü. Devriye görevi esnasında durumu fark eden Malkara Belediyesi Zabıta ekipleri, yoldan geçen vatandaşlar için tehlike arz eden alana güvenlik şeridi çekip, tedbir aldı.


Mahalle sakinleri ile cami cemaati, halkın can güvenliğini düşünen zabıta ekiplerinin zamanında müdahalesi için teşekkür etti.

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