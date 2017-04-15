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15 Nisan 2017 14:36

Minibüsün freni boşaldı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir minibüsün freninin boşalması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Minibüsün freni boşaldı: 1 ölü, 1 yaralı

15 Nisan 2017 14:36


Edinilen bilgiye göre, Yeniçiftlik Mahallesi’nde Tahir Aydın idaresindeki 34 DB 4370 plakalı minibüsün freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs önünde seyreden bir araca çarptıktan sonra mahalledeki iş yerlerinin kapısını açmaya çalışan İlyas ve Özgünay Altunay çiftine çarptı. Kazada aracın önünde metrelerce sürüklenen İlyas Altunay olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan eşi Özgünay Altunay ise, 112 ekipleri tarafından Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Minibüsün sürücüsü ve çarptığı diğer araç sürücüleri kazayı yara almadan atlattı.


Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, minibüsün bir araca çarptıktan sonra Altunay çiftine çarpması ve İlyas Altunay’ın aracın önünde sürüklenmesi görülüyor.




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