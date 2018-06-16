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16 Haziran 2018 10:11

Minibüsün kapısına sıkışan şoför öldü

Tekirdağ’da sürücü kendisine ait minibüsün otomatik kapısının kapatma düğmesine basıp, hızla araçtan inmek istedi.

Minibüsün kapısına sıkışan şoför öldü

16 Haziran 2018 10:11

Otomatik kapının arasına başı sıkışan şoför öldü.


Alınan bilgiye göre olay, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde gerçekleşti. İddiaya göre, gece geç saatte evinin önüne gelen özel halk minibüsü şoförü Mustafa Sevinç (48), minibüsünün otomatik kapısının kapatma düğmesine basıp, hızla araçtan inmek istedi. Sevinç’in başı, bu sırada kapanan otomatik kapıya sıkıştı. Başı kapıya sıkışan Sevinç hayatını kaybetti. Sabah erken saatlerinde yoldan geçerken Sevinç’in cansız bedenini gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve Polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sağlık ekipleri Sevinç’in hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Sevinç’in cenazesi olay yeri inceleme ve Saray Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için İstanbul Adli tıp Kurumana gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Sevinç’in öldüğünü duyan yakınları, olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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