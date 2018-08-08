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08 Ağustos 2018 16:52

Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

TEKİRDAĞ (İHA) – Türkiye Güreş Federasyonun düzenlediği Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

08 Ağustos 2018 16:52

Şampiyonaya Tekirdağ’dan katılan Tuğba Altun 3’üncü, Aylin Avcı 5’inci oldu.


Türkiye Güreş Federasyonunun faaliyet programında yer alan ’’Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası’’ Ankara’da gerçekleşti. Taha Akgül Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada 41 kulüpten yaklaşık 192 sporcu kıyasıya mücadele etti. Minik bayan güreşçilerin minderde ter döktüğü turnuvada Tekirdağ’dan Tuğba Altun 54 kiloda 3’üncülük kürsüsüne çıkarken Aylin Avcı 33 kiloda 5’inci sırada yer almayı başardı. Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yayınladığı mesajda, müsabakada mücadele vererek dereceye giren bayan güreşçileri ve üzerilerinde emeği geçen güreş antrenörlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.




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