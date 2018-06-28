Minik eller enerji tasarrufu için yarıştı

Ş. Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen törenle verildi.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nın (TREDAŞ), çocuklara küçük yaştan itibaren enerji tasarrufu bilinci kazandırmak amacıyla düzenlediği “Aydınlık Bir Şehir, Işıldayan Bir Nesil” temalı Resim Yarışması’nın ödül töreni ve sergi açılışı yapıldı. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen törene, TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, yarışmacılar ve çok sayıda davetli katıldı.

“Gereksiz enerji tüketiminin ve kayıplarının azaltılması için tasarruf şart”

TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, törende yaptığı konuşmada, enerjinin, sanayide, ulaşımda, ısıtmada kısacası toplumsal yaşamın başlangıcından itibaren insan yaşamı için gerekli olan önemli bir vazgeçilmez olduğunu söyledi. Gereksiz enerji tüketiminin ve kayıplarının azaltılması için tasarrufun şart olduğunu vurgulayan Bilgili, "Enerjide tasarruf, aynı işi daha az enerji ile yapmaktır, verimli biçimde kullanmaktır. Boşa yanan lambalar, bozuk musluklardan suyun boşa akması, televizyon, radyo, bilgisayar gibi araçları açık bırakmak, günlük hayatta en çok yaptığımız enerji israfıdır" dedi.

"Müşterilerimize enerji verimliliğini aşılamayı amaçlıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının da teşvikleriyle son yıllarda Türkiye’de enerji verimliliğine yönelik farkındalık çalışmalarının arttığını hatırlatan Bilgili, "Bizler de bir enerji şirketi olarak üstümüze düşen en önemli görev olan; enerjiyi yeterli, kaliteli ve kesintisiz vermenin yanına bir de enerji verimliliğini ekleyerek tüm müşterilerimize enerji verimliliğini aşılamayı amaç edindik" diye konuştu.

Bilgili, "Aydınlık Bir Şehir, Işıldayan Bir Nesil" resim yarışmasında, ilkokul öğrencilerinin ortaya çıkardıkları eserlerin kendileri için gurur kaynağı olduğunu da sözlerine ekledi.

Yarışma kriterlerine göre değerlendirilen resimlerden 5’i ödüle layık görüldü. Yarışmanın birinciliğini Edirne Abalar İlkokulundan Hamit Öztürk kazandı. Özel Tekirdağ Mektebim İlkokulundan Melek İnci İpek ikinci, Tekirdağ Cafer Tayyar İlkokulundan Balım Kıyar üçüncü, Kırklareli Kocasinan İlkokulundan Hasan Aydıncı dördüncü ve Edirne Abalar İlkokulundan Beliz Kapancı beşinci oldu. Dereceye giren çocuklara bisiklet ve scooter hediye edildi.

Ödül töreninin ardından yarışmacıların eserlerinden oluşan sergi de ziyarete açıldı.