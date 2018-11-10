Minik eller fidanları toprakla buluşturdu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Altınova Mahallesi'nde faaliyete geçirilen Çocuk Akademisi öğrencileri, TEMA Vakfı ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğine katıldı.

3-6 yaş çocukların Montessori yöntemi ile ücretsiz eğitim aldıkları Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Akademisi öğrencisi 16 çocuğun katıldığı etkinliğe ilk ve orta öğretim seviyesinde faklı okullardan öğrenciler de ilgi gösterirken, öğrenci ve öğretmenler toplam 160 fıstık çamını toprakla buluşturdu.

Çocuk Akademisi ve TEMA işbirliğinin önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edileceği öğrenilirken, Akademili miniklerin doğayla tanışmaları ve fidanları dikerek can suyu vermeleri görülmeye değerdi.

Etkinliğe katılan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hilmi İşsever fidan diken tüm öğrencilere teşekkür etti ve TEMA rozeti taktı.

Öte yandan, Yeniköy mevkiinde bulunan ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğünün 2018 yılı ağaçlandırma programında yer alan bölgede yaklaşık 100 bin kızılçam, 20 bin fıstık çamı, 10'ar bin adaçayı ve lavanta fidanı dikilmesinin planlandığı belirtilirken, etkinlik kapsamında iki günde 5 bin fidan dikiminin gönüllüler tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.