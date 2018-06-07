Minik öğrenciden alkışlanacak hareket

Kapaklı Yıldızkent Ortaokulu’nda okuyan Kapaklı İlçe Halk Kütüphanesi üyesi 11 yaşındaki Merve Gül Yılmaz kütüphaneden okumak için 3 kitap aldı. Ders ve sınavlarının yoğunluğundan dolayı 3 kitabı bitiremeyen ve teslim süresinde kütüphaneye teslim edemeyen Merve Gül Yılmaz, Kapaklı İlçe Halk Kütüphanesine özür mektubu yazdı. Yılmaz’ın özür mektubunda "Kütüphaneden ödünç aldığım Kim Korkar Mavi Kurt’tan, Analitik Düşünme Becerileri ve Elektrik ve Manyetizma kitabını zamanında getiremediğim için özür diliyorum. Çünkü sınavlarımız vardı ve o kadar yığının içinde sürekli unutuyordum. Kitapları zamanında getiremediğim için özür diliyorum" ifadeleri yer alıyor.

Kapaklı İlçe Halk Kütüphanesi personelleri de Merve Gül Yılmaz’ın bu hareketinin kendilerini çok memnun ettiğini ve özür mektubunu diğer üyelere örnek olması için kütüphaneye astıklarını ifade etti