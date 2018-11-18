Minikler kodlama ve stem ile tanıştılar

Tekirdağ Kodluyor ve Stem Projesi kapsamında öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maker, Kodlama ve Stem Laboratuvarı'nda kodlama ve stemle tanıştı.

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek ve hızla gelişen teknolojinin bir parçası olabilmek adına Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmaları devam ediyor. Tekirdağ Kodluyor ve Stem Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maker, Kodlama ve Stem Laboratuvarı'nda Tekirdağ İlkokulu 3-D sınıfı öğrencilerine sınıf öğretmenleri Feyza Doğan eşliğinde kodlama ve stem tanışma etkinliği yapıldı. Stem ve kodlama ile ilgili örnekler yaptırılarak, öğrencilere temel bilgiler verildi. Öğrenciler, etkinliğin sonunda eğitime devam etmek istediklerini söyleyerek laboratuvardan ayrıldılar.