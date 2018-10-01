Minikler Masa tenisinde yarıştı

Tekirdağ'da, Masa Tenisi Minik-Küçük Ferdi İl Birinciliği Müsabakaları yaklaşık 30 sporcunun katılımı ile sona erdi.

Tekirdağ Gençlik Merkezi ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleşen 2018-2019 Masa Tenisi Federasyonu faaliyet programında yer alan Minik-Küçük Ferdi İl Birinciliği Müsabakaları yaklaşık 30 sporcunun katılımı ile sona erdi. Minik kızlar, minik erkekler, küçük kızlar ve küçük erkeler kategorisinde sporcular birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Yarışma sonunda minik kızlar kategorisinde, Tekirdağ Gençlik ve Spor Kulübü'nden Reyhan Alp birinci, Serra Alp ise ikinci oldu. Minik erkeklerde ise Çerkezköy'den Ali Özgenç birinci, Tekirdağ Gençlik ve Spor Kulübü'nden Salih Emre Güneş ikinciliği elde etti. Küçük kızlarda Çerkezköy'den Buse Fidan birinci, Sıla Güntekin ikinci oldu. Son olarak küçük erkekler kategorisinde ise Çerkezköy'den Fatih Özgenç birinci olurken, Arda Gözlet de ikinci oldu.