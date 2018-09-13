Miniklerin uyum haftasında, gençlerden büyük destek

Tüm ülkede olduğu gibi Tekirdağ'da da uygulanan okula uyum haftası, öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamını, öğretmen ve arkadaşlarını tanımalarını sağlamak amacıyla başladı. Başlamasıyla birlikte Tekirdağ Gençlik Merkezi de okula başlayan minik öğrencilerle bir araya geldi.

Çocuklarla bir araya gelen gençler, "Genç Dönüşüm" projesinde topladığı kalem setlerini hediye ederek, geleneksel çocuk oyunlarını okul bahçesinde oynadı. Halat çekme ve ip atlama oyunları, çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturdu.

Çok güzel bir etkinliğe imza atıldığını dile getiren Gençlik Liderleri Ümit Kühram, “Okula uyum haftasında miniklerle bir araya gelmek çok güzel oldu. Onların okula daha çabuk uyum sağlaması ve yüzlerindeki mutluluğu görmek için bunu gerçekleştirdik. ‘Genç Dönüşüm2 projesinde topladığımız kalem setlerini hediye ettik ve geleneksel çocuk oyunlarından halat çekme, ip atlama oyunlarımızı oynadık. Güne bir iz bırakmaları adına parmak boyası yaparak güzel bir gün geçirdik” dedi.