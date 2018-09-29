Miras Atölyesi II Projesi Yer Teslim Töreni gerçekleşti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirdeki tarihi mimari dokuyu gün ışığına çıkarmak amacıyla başlatılan "Miras Atölyesi II" kapsamında Şarköy ilçesinin Uçmakdere Mahallesi'nde binaların yer teslim töreni ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yer teslim törenine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, Uçmakdere Mahalle Muhtarı Burhan Elmas ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Hedefimiz Uçmakdere'nin eko-köy olması"

Törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak "Uçmakdere'nin tarihi çok eskiye dayanıyor. Uçmakdere'nin eski zamanlarını hatırladıkça Miras Atölyesi projesinin önemi daha iyi anlaşılıyor. Burası hem doğa güzellikleri hem yetişen tarımsal ürünleri hem de tarihi ile son derece önemlidir. Ben, Büyükşehir Belediye Başkanı görevine geldiğimde Uçmakdere'nin makus tarihini değiştirme konusunda kararlıydım. Miras Atölyesi projesi ile Uçmakdere'yi Türkiye'nin en güzel eko-köyü yapmayı hedefledik. Sadece Uçmakdere'de değil; Gaziköy, Hoşköy, Mürefte, Kirazlı, Çınarlı gibi mahallelerimizde de aynı çalışmayı yapacağız. Önemli olan projesi Uçmakderelilerin benimsemedir. Bu bölge sit alanı olduğu için çivi çakmak dahi uzun bir yoldan geçiyor. Bugün itibari ile buradaki evlerimizin restorasyonuna başlıyoruz. 52 tane tescilli evi orijinal haline getirerek sahiplerine teslim edeceğiz. Tekirdağ'ın vizyonlarından biri de turizm. Türkiye'de iki denizle de komşu olan sayılı şehirlerden biriyiz. Tekirdağ'da nereye elinizi atsanız tarih çıkar. Bu bölgede bağcılık turizmin en güzel örnekleri var. Ben gelecek sürecin çok iyi olacağına inanıyorum. Ben bu projenin Şarköy ve Uçmakdere'ye hayırlı olmasını diliyorum. Biz sonuna kadar bu bölgedeki güzelliği ortaya çıkarmak için çalışacağız" dedi.

Miras Atölyesi II Yer Teslim Töreni, Başkan Albayrak'ın konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Dilşad Ergin'in proje hakkında gerçekleştirdiği sunum ile son buldu.