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14 Haziran 2018 19:53

Mobese kameraları şoke etti

Tekirdağ il merkezi ile bazı ilçelerinde meydana gelen trafik kazaları Mobese kameralarına saniye saniye yansıdı.

Mobese kameraları şoke etti

14 Haziran 2018 19:53

Mobese kameralarına yansıyana kazalardan bir tanesi akıllara durgunluk getirdi.


Tekirdağ’da Emniyet Müdürlüğü’ne ait Mobese kameralarına çeşitli kazalar yansıdı. Mobese kameralarında yansıyan kazalardan bir tanesi görenleri şoke etti. Döner bir kavşakta meydana gelen kazada, ışıklarda bekleyen iki otomobilden biri aceleci davranınca yanında bekleyen diğer otomobile çarparak olay yerinden hızla uzaklaşmaya başladı.



Kazalı araç kendisine çarpan aracı kovaladı


Kazaya karışan otomobil sürücüsü, otomobili ile birlikte arkasına bakmadan hızlı bir şekilde olay yerinden kaçarken, aracı hasar gören diğer sürücü ise hasardan dolayı kapanmayan kapısını eliyle tutarak, otomobiline çarpıp kaçan sürücünün peşine düştüğü anlar saniye saniye kaydedildi.


Kavaşaklarda şiddetli çarpışmalar yaşandı


Öte yandan mobese kameralara yansıyan diğer kazalarda şiddetli çarpışmalar yaşandı. Şehirde sürücü hatalarından kaynaklanan yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların birçoğunun kavşaklarda meydana geldiği de dikkatlerden kaçmadı.




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