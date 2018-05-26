Süleymanpaşa ilçesi Bıyıkali Mahallesi’nde yapılan proje açılışında konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin projenin eğitici yanına dikkat çekti. Şahin, "Trakya olarak İstanbul gibi dev bir pazarın yanı başında bulunuyoruz ve bu pazardan yeterince yararlanamıyoruz. İstanbul’un süs bitkileri ihtiyacı Yalova, İzmir gibi illerden karşılanıyor. Bu ve bunun gibi projelerle bölgemizin ve diğer illerin süs bitkisi ve peyzaj bitkileri ihtiyacını karşılayabiliriz. Bu amaçla atılmış büyük bir adımdır bu seralar, son teknoloji ile donatılan seralar çiftçilerimizin eğitimi için de kullanılacak. İnsanlarımıza yeni ufuklar açacak böylesine güzel bir projenin hazırlanmasında emeği geçen başta Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Ekrem Eşkinat ve çalışanlarına desteğini esirgemeyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyemiz Kadir Albayrak’a teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Projenin toplam maliyeti 512 bin 604 lira

Uygulama süresi 15 ay olan proje kapsamında bin 800 metrekare alana güneş ve rüzgar enerjili, sulama sistemi, yağmur suyu toplama sistemi, ısıtma ve soğutma sistemi olan 5 tünel seranın kurulumu gerçekleştirildi. Seralar ülkemizde kullanılan sera tipine uygun ve bölge iklim şartlarına dayanıklı olarak tasarlandı. Son derece çevreci olan sera sistemi güneş ve rüzgâr enerjisi sisteminden oluşan karma enerji sistemi, yağmur sularını israf etmeyerek sulamada değerlendiren su hasadı sistemi gibi sürdürülebilir teknolojileri içeriyor. Süleymanpaşa ilçesinde yapılan örnek sera yatırımının amaçları arasında çiçekçilik alanında ilçenin dışa bağımlılığının azaltılması ve bölgedeki çiftçilerin sınırlı olan gelir kapılarını artırmak için serada çiçekçilik yatırımı konusunda bilgilendirilmesi, özendirilmesi ve yol gösterilmesi yer alıyor.

Toplam maliyeti 512 bin 604 lira olan projenin 346 bin 587,96 lirası (yüzde 64,70) Trakya Kalkınma Ajansı tarafından karşılandı.

Açılışa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, davetliler ve Süleymanpaşalılar katıldı.