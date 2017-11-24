Daha önce Trakya Kalkınma Ajansı’ndan bölgenin projeye uygunluğunun araştırılması ve yatırım imkanlarının değerlendirilmesi ile sera yatırımı hibelerini alan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, başvurduğu üçüncü destek paketi olan proje için personel yetiştirme desteğini de imzalanan anlaşma ile aldı.

Trakya Kalkınma Ajansı’nda gerçekleştirilen imza töreninde Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin iki kurum adına proje anlaşma protokolünü imzaladı.

“Hayırlı olmasını diliyorum”

Anlaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Kullandığı çiçekleri bile temin etme konusunda dışarıya bağımlı olan ilçemiz, 2018 yaz dönemi itibari ile çiçeklerinin üretilmesi sonrası bu bağımlılıktan kurtulacak. Bu da Süleymanpaşa Belediyesi için önemli bir tasarruf sağlayacak. İlçemize, şehrimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Modern serada çiçekçilik eğitimi” adlı proje kapsamında 1 ay içerisinde 11 park bahçeler personeli 46 saat sürecek eğitimde serada çiçek üretim aşamalarını tohumdan başlayıp alanda dikime kadar A’dan Z’ye kadar uygulamalı olarak öğrenecekler. Eğitimlerin tamamlanması ile birlikte Süleymanpaşa Belediyesi’nin kendi çiçeklerini üretebilmesi için tüm teknik altyapı ve nitelikli insan kaynağı hazır hale getirilmiş olacak.

Öte yandan Süleymanpaşa Belediyesi fizibilite desteği, mali destek ve son olarak aldığı teknik destek hibesi ile Trakya Kalkınma Ajansı tarafından aynı hedefe yönelik 3 ayrı kategoride desteklenen ilk kurum oldu.