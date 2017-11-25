Moriwaki: “81 ilin 55’i deprem riski altında”

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her ay düzenlenen Aydınlanma Toplantıları bu hafta Tekirdağ’da Deprem Gerçeği Konferansı ile devam etti.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansa, Süleymanpşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral ve belediye personeli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konferansın açılış konuşmasını yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, deprem tehlikesinin herkesin hayatını etkileyecek bir olgu olduğunun altını çizdi. Eşkinat, “Japonya ve Türkiye, benzer kültürlere sahip, deprem konusunda benzer kaderleri paylaşan iki ülke. Ancak bakıyoruz ki Japonya’da büyük bir deprem oluyor, can kaybı onlar, yüzler seviyesinde kalıyor. Türkiye’de daha küçük ölçekli bir depremde bu sayılar maalesef binleri, on binleri buluyor. Bugün aramızda bulunan Yoshinori Moriwaki, bize bu işin sırrını açıklayacak. Bu konferansa katılan şanslı insanlardan ricam, bugün burada öğreneceklerinizi çevrenizdeki insanlarla paylaşmanızdır” dedi.

“Bina sağlam olsa da zemini hesaba katmadan inşaata başlanmamalı”

Başkan Eşkinat’ın ardından, Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Genel Sekreteri Yüksek Mühendis ve Mimar Yoshinori Moriwaki kürsüye gelerek konuşmasını gerçekleştirdi. İzmit’te meydana gelen depremin İstanbul Avcılar’da büyük hasara neden olduğunu hatırlatan Moriwaki, “Uzak olan bir yerin depremden az etkilenmesi gerekir. Bölge, deprem merkezine uzak olmasına rağmen orada büyük yıkım oldu. Binaları sağlam yapsak da zeminin durumuna bakmadan inşaat yapmamak lazım. Türkiye’de şimdiye kadar en büyük deprem 7,9 şiddetinde meydana geldi. Genel olarak 7,4. Japonya ile karşılaştırdığımızda çok fazla değil. Ama bakıyorsunuz depremde bir bina yıkılmış, yanındaki ise ayakta. Bunlar aynı zeminde olmasına rağmen inşaat sırasında yetersiz malzeme kullanılması böyle bir sonucu meydana getiriyor” ifadelerini kullandı.

“81 ilin 55’i risk altında”

Moriwaki, 1999 Marmara depreminden sonra Türkiye’de yapı denetimi konusunda önemli uygulamaların başladığını, kontrol şirketlerinin kurulduğunu dile getirerek, “Türkiye’de 81 ilin 55’i deprem konusunda tehlikeli sınıfında yer alıyor. Japonya da aynı. Biz iki millet olarak aynı acıyı yaşıyoruz. Yaşanan acıları unutmamak lazım. Japonya 1981 yılından bu yana hem hukuki düzenlemeler hem de eğitim anlamında depreme hazırlanmak için çaba sarf ediyor. Türkiye’de de 1999 depremi sonrası çok ciddi çalışmalar var. 2001’de Türkiye’de 19 il pilot bölge seçildi ve yönetmelikler değiştirildi. 18 milyon yapı varsa yüzde 67’si maalesef kaçak. Kontrolsüz olduğu için inşaatlar standartlara uygun olmuyor. Burada iş inşaat mühendislerine düşüyor. Her gün inşaata gidip kontrol etmeleri gerekiyor” açıklamasında bulundu.