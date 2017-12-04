Motor sürücüsünün ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Ş. tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı otogar mevkiinde meydana geldi. Motosikletiyle seyir halindeki Salih Örnek (25), S.Ş. hakimiyetindeki 59 EB 869 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpma sonucunda yaklaşık 150 metre sürüklenen Salih Örnek olay yerine çağrılan ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazadan sonra polisin gözaltına aldığı otomobil sürücüsü S.Ş., ifadesinde, “Araçta yüksek sesle müzik dinliyordum kazadan haberim olmadı” dedi. S.Ş., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.