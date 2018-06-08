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08 Haziran 2018 01:49

Motosiklet kamyonete çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Tekirdağ’ın Saray İlçesinde kamyonetle motosiklet çarpıştı, meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü öldü.

Motosiklet kamyonete çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

08 Haziran 2018 01:49


Alınan bilgiye göre kaza, saat 00.20 sularında Ayaspaşa Mahallesi Mezarlık Caddesi üzerinde meydana geldi. Kemalpaşa Mahallesi istikametinden Çerkezköy istikametine gitmekte olan Erhan G. (18) idaresinde ki 59 RH 602 Plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Ataberk B. (19) idaresinde ki 59 RT 946 Plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu Kamyonet sürücüsü Erhan G. hafif yaralanırken, motosiklet sürücüsü Ataberk B. ağır yaralandı. Çevrede ki vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ataberk B. tüm müdahalelere rağmen yolda öldü.


Başında kask olmadığı iddia edilen 19 Yaşında ki motosiklet sürücüsü Ataberk B ’nin cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Saray devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili Polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.




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