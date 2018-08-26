Motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü

Kaza, saat 12.00 sıralarında Saray, Güngörmez Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saray’dan Güngörmez Mahallesi istikametine seyreden Kemal Şahin (17) idaresindeki 59 AAF 670 plakalı motosiklet, Kambursöğüt mevkiinde yolun soluna dönüş yapan Nurhayat V. idaresindeki 34 NV 818 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kemal Şahin olay yerinde hayatını kaybetti. Şahin’in cenazesi olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazaya karışan araç sürücüsü Nurhayat V., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürerken, trafiğe kapatılan yol daha sonra kontrollü şekilde verildi.