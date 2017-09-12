Motosiklet sürücüsü feci kazada can verdi

Kaza kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Çorlu-Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. 59 PA 038 plakalı motosikletle ışıklı kavşakta bekleyen Reyhan Pekşen, fabrikalar mevkiinden Velimeşe Mahallesi yönüne hareket ettiği sırada Çorlu yönünden Çerkezköy istikametine gitmekte olan Cemal A. idaresindeki 59 YZ 826 plakalı kamyonun çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.