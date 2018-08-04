Motosikleti apartmanın önünden çaldılar

Malkara ilçe merkezinde çiftçilikle uğraşan Sefer Yolcu, edinilen bilgiye göre, tarlasını dolaştıktan sonra yaklaşık 3 bin 500 lira değerindeki motosikletini, Camiatik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde oturduğu apartmanın önüne park etti. Sabah saatlerinde motosikletini park ettiği yerde bulamayan Yolcu, polis karakoluna gidip şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen Yiğit Polis Merkezine bağlı ekipler, olay yerinde incelemeler yaptı. Hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Özellikle yaz aylarında artan motosiklet hırsızlıklarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.