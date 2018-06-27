Muaythai şampiyonlarından Başkan Sarıkurt’a ziyaret

Şampiyona sonrasında ÇBSK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eligül, ÇBSK ve Muaythai Milli Takım Antrenörü Ahmet Yokuş, sporcular Rıfat Kaya ile Batuhan Boral, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’u makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan ÇBSK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eligül, "Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) sporcuları, uluslararası spor müsabakalarında şehrimizi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Güreş ve yüzme spor dallarında adından söz ettiren ÇBSK Muaythai sporcusu Furkan Semih Karadağ önce Antalya’da Türkiye şampiyonu olurken, 67 kilogramda dünya üçüncüsü olarak gümüş madalya kazanarak ülkemizin ve Çorlu’muzun gururu oldu. Antalya’da düzenlenen şampiyonada sporcularımız kilolarında ilk üçü rakiplerine kaptırmazken Rıfat Kaya 91 kilogramda, Batuhan Boral 75 kilogramda Türkiye Şampiyonu, Hasan Emre Yiğit, Bünyamin Coşkun, Mert Can Sultan Türkiye üçüncüsü, Enis Yunusoğlu Uluslararası Profesyonel Kickboks Şampiyonu ve Erdal Karataş Uluslararası Profesyonel Kickboks ikincisi oldular ve Çorlu’muzu başarıyla temsil ettiler. ÇBSK Muaythai sporcularımız Batuhan Boral ve Rıfat Kaya 29 Temmuz 2018 tarihinde Çek Cumhuriyetinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler" dedi.

ÇBSK ve Muaythai Milli Takım Antrenörü Ahmet Yokuş ise, "67 kilogramda mücadele eden sporcumuz Furkan Semih Karabağ, daha önce Antalya’da düzenlenen Muaythai Türkiye Şampiyonasında birinci gelerek Meksika’da düzenlenen Dünya Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. 94 ülkenin katıldığı Dünya Şampiyonasında sporcumuz ilk maçında Faslı rakibini sayı vermeden 5-0 yenerek çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde İtalyan rakibini aynı skorla 5-0 yenerek adını finale yazdırmak için mücadele veren Furkan, maçta geçirdiği ciddi sakatlık sonucunda ringlerden çekilmek zorunda kaldı ve dünya üçüncüsü oldu" diye konuştu.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken sporcuların yaşattığı gururun tarifsiz olduğunu ifade ederek, "Sporcularımız uluslararası alanda büyük başarılar elde ederek gururumuz olmaya devam ediyor. Başta sakatlanarak çekilmek zorunda kalan ve büyük ihtimalle Dünya Şampiyonu unvanını kazanacak olan Furkan Semih Karabağ, Rıfat Kaya, Batuhan Boral, Hasan Emre Yiğit, Bünyamin Coşkun, Mert Can Sultan, Enis Yunusoğlu ve Erdal Karataş’ı yürekten kutluyor, yaşattığınız gurur için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başarı tesadüf değildir. Bu başarıyı elde eden sporcularımızı, değerli antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi kutluyor ve bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.