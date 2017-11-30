Mübalede müzesi toplantısı gerçekleşti

Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Dilşad Ergin, Basın Yayın ve Halka İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behçet Atlı ile Müzeolog Burçak Madran yer aldı.

Toplantıda Miras Atölyesi 1 Projesi kapsamında yapılması düşünülen Mübadele ve Göç Evi Müzesi hakkında İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Dilşad Ergin ve Müzeolog Burçak Madran tarafından konu ile ilgili sunum gerçekleştirildi.