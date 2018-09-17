Müdür Üzgün'den yeni dönem mesajı

Müdür Üzgün mesajında meslektaşlarının yanı sıra öğrenci velilerine de bazı ikazlara bulundu.

Açıklamasının ilk bölümünde Çorlu'da yeni eğitim - öğretim döneminde görev alacak olan öğretmenlere seslenen Müdür Üzgün, “Kuşkusuz eğitim, üzerinde titizlikle durulması ve her şeyden fazla sahiplenilmesi gereken, kararlılık isteyen ve süreklilik taşıyan uğraş dolu bir süreçtir.

Bu noktada insan olma, millet olma davası olarak benimsediğimiz ilköğretim davası süreci, Atatürk'ün bize gösterdiği çağdaş medeniyete ulaşma ülkümüzün temelidir. Bu temel, eğitimin ilk ve en önemli basamağıdır. Ne kadar sağlam atılırsa o kadar güvenilir ve o kadar ümit vaat eder olacaktır. Bu nedenle, öğrencilerimizin daha çok çalışması, bilgiyi sorgulamaları, öğretmenlerimizin bilgiyi aktaran değil, bilgiye ulaşma yollarını sunan kişiler olmaları, velilerimizin ise her alanda evlatlarına verdiği desteklerle aslında 21. yüzyıl Türkiye'sini desteklediklerinin idrakinde olmaları gerekmektedir. Geleceğimizi ve ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimizi, iyi yetişmiş birer fert olarak, modern bilime dayalı, bilgiyi üreten ve bu bilgileri gelişen teknoloji ile ekonomik yararlılığa çeviren, öz güveni yüksek bireyler olarak yetiştirmede en büyük görev sizlere düşmektedir." dedi.

Açıklamasının bir bölümünde öğrenci velilerine de seslenen Müdür Üzgün, “Eğitimin sağlam temeller üzerinde kurulmasında ve kişilerin ileri yaşlardaki başarılarında ilköğretimin önemi bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Çağımızda bilgi hem çok çeşitlendi, hem de ulaşılması çok kolay hale geldi. Hızla gelişen ve değişen bir dünyada yaşıyoruz. Teknoloji ve iletişimin gelişmelerini olumlu değerlendirip, olumsuzluklarından uzak kalabilmek iyi bir eğitimle sağlanır. Gelecek eğitimle biçimlenecektir. İşte bugün hep birlikte öğrencilerimize eğitim kapılarını açıyoruz. Bizler onları kucaklarken, sizleri de yanımızda görmek istiyoruz. Öğrencilerimizin başarısında maddi ve manevi desteğiniz onları motive edecek ve başarılarını yükseltecektir” diye konuştu.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün ayrıca açıklamasının son bölümünde öğrencilere de hitap ederek, “Sizler okulumuzda kişiliği gelişmiş, ilke ve hedefleri olan, çağdaş, bilgili, küçüklerini seven ve koruyan, büyüklerine karşı saygılı gençler olarak yetişiyorsunuz. Sizlerin başarısı sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil dünyanın da başarısı olacaktır. Eğitim ve öğretim sizin de bu gelecekte yer almanızı sağlayacaktır. Öğrenimin sadece okulda bitmediğini ömür boyu sürdüğünü aklınızda tutarak eğitim ve öğrenimin her fırsatını değerlendirmelisiniz. Bütün bu amaçlarımıza ulaşabilmenin yolu, Ulu Önder Atatürk'ün de dediği gibi tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmaktır. Eğitim kalitesinin ve başarının arttırılması için çaba gösteren herkese şimdiden teşekkür ediyor, tüm yönetici, öğretmen, anne, baba ve sevgili öğrencilerimizi saygı ile selamlıyorum. Yeni eğitim-öğretim yılı hepimize hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.