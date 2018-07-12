Müftülükte ‘Tecrübe’ toplantısı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından atamaları yapılan din görevlilerine yönelik “Zararlı Akımlara Karşı Dikkatli Olma ve Din İstismarını Önleme” konulu toplantı düzenlendi. Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, Tekirdağ Diyanet Eğitim Merkezinde Hizmet İçi Eğitim Semineri’ne katılan 120 din görevlisi ile buluşarak tecrübelerini paylaştı. Atanan din görevlilerinin meslek hayatları boyunca karşılaşacağı muhtemel sorunlara dikkat çeken ve bu konuda takip edilmesi gereken usul ve esasları anlatan İpek, din görevlilerine başarılar diledi.