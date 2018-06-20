Muharrem İnce Çorlu’da konuştu

Kendisine vitamininin ne olduğunu sorduklarını belirten İnce, vitamininin 3. sınıf öğrencisinin gönderdiği mektup olduğunu söyledi.

Çorlu Atatürk Meydanı’nda düzenlenen mitingde alanı dolduran binlerce kişiye hitap eden Muharrem İnce, "Meydanlarda 48 gündür iş diyorum, aş diyorum, gelecek diyorum, kuantum diyorum, uzay madenciliği, Ay’dan Mars’tan maden toplanması diyorum. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde 16 yeni meslek olacak. Elinizde kullandığınız bilgisayarlar yani telefonlar 1969’da Amerikalılar Ay’a giderken NASA’nın elindeki bilgisayarların tam 10 katı. Şu anda her 1,5 yılda bir bilgisayarın kapasitesi iki katına çıkıyor. Bölgesel savaşların olduğu dünyada, enerji savaşlarının olduğu bu dünyada, teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği bir dünyada, ben tasarım diyorum, marka diyorum, teknoloji diyorum, aş iş diyorum, arkadaş da geliyor meydanlara kek diyor. Türkiye’nin onurlu, başı dik bir hukuk devleti yapacağız diyorum, bağımsız bir yargı diyorum, hak, hukuk, adalet diyorum o da geliyor meydanlara çay, kek, oralet diyor" dedi.

"Yüreğin varsa karşıma çık"

İnce, "Bana diyor ki ’hayrola seçim yaklaştı camilerde görünüyorsun’ diyor. Ben 5 vakit namaz kılan bir adam değilim ama 15 yaşımdan beri cuma namazlarına giden birisiyim. Seçim için gitmiyorum ki her cuma yaptığım bir iş. 15 yaşımdan beri 40 senedir yaptığım bir iş. Neredeyse diyecek ki gelme bizim camiye diyecek. Böyle bir şey olur mu? diye devam etti. Erdoğan’a çağrıdan bulunan İnce, "Ona Çorlu’dan bir kez daha sesleniyorum. Erdoğan, kimyanın bozulduğunu biliyorum, moralinin bozuk olduğunu biliyorum. Anketleri gördüğünde canının sıkıldığını biliyorum. Bak kaldı şurada 2-3 gün madem sen ustasın. Usta adam çıraktan korkar mı? Erdoğan gel 81 milyon bizi izlesin. İstediğin kanalda istediğin saatte istediğin gazetecilerle gel benimle ekonomi tartış gel. Erdoğan sana sesleniyorum sana yüreğin varsa bilgin varsa cesaretin varsa karşıma çık" ifadelerini kaydetti.

"Bu benim vitaminim"

Konuşmasının bir bölümünde kendisine gönderilen bir mektubu da okuyan İnce, "Bana soruyorlar Erdoğan 30 miting yaptı sen 103 miting yaptın nasıl yaptın nasıl dayanıyorsun ne kullanıyorsun, hangi ilacı alıyorsun. Şimdi size ilacımı göstereceğim. Çok küçük yaşta bir çocuk yazdığı için onun gözleri ile benim gözlerim aynı değil mecburen yakın gözlüğü ile okuyacağım. "Cumhurbaşkanım ben Deniz Acar, 3. sınıfta okuyorum. Bütün mitinglerinizi izledim. Okulumda yapılan İstiklal Marşı yarışmasını birincilikle kazandım. Oradan kazandığım gram altını seçim kampanyanıza destek olmak için size hediye ediyorum. Mutlu yarınlar istiyorum. Savaşlar olmasın, insanlar ölmesin, yüzler hep gülsün Deniz Acar." Bu benim vitaminim. Benim vitaminim. Seçildiğim takdirde bu mektubu ve gram altını Çankaya Köşkü’nün müzesine koyacağım bunu" dedi.

Seçilmesi durumunda 100 gün içinde yapacaklarını da sıralayan İnce, OHAL’i 48 saat içinde kaldırılacağını, Kuleli başta olmak üzere kapatılan askeri okulları yeniden açacağını, KHK’lar ile görevlerinden alınanlardan haklarında henüz dava açılmamış olanları görevlerine iade edeceğini, Pasolig uygulamasına son vereceğini, asgari ücretin 2 bin 200 TL, en düşük emekli maaşının bin 500 TL olacağını ve göreve gelmesi durumunda hiç kimsenin telefonlarının dinlenmeyeceğini kaydetti.

Seçilmesi durumunda Avrupa ülkelerinin başkentlerini ziyaret edeceğini ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde yerini alması için çalışma yapacağını da sözlerine ekleyen İnce, yaklaşık bir saat kaldığı Çorlu’dan Mersin Mitingine katılmak üzere havayoluyla ayrıldı.