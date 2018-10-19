Muhtar küreği eline alıp yola yama yaptı

Malkara Belediyesinin yapması gereken yolu kendisi yapan Temurtaş, “Her şeyi belediyeden beklememeliyiz” dedi.

Mahalle sakinlerinden gelen tepkilere kulak tıkamayan Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda İshakça Mahallesi Muhtarı Bilal Temurtaş, Karayolları Şubesinden traktör römorkuna aldığı asfalt dolgusunu İshakça-Malkara yolunda meydana gelen çukurlara dökerek yama yaptı. Örnek davranışıyla büyük takdir toplayan Bilal Temurtaş'a yoldan geçen vatandaşlar araçlarıyla duraklayarak teşekkürlerini iletti.

Yaklaşık 2 kilometrelik yolda meydana gelen çukurlara yama yapan Temurtaş, “Bizim amacımız vatandaşa hizmet etmektir. Kesinlikle siyasi bir amaç gütmüyorum. Vatandaşın haklı talebi üzerine traktörümle çıkıp çukur yerlere dolgu yaptım. Kimseyi lekeleme ya da karalama amacında değilim. Yaptığımız davranış muhtar arkadaşlara da örnek olsun, her şeyi belediyeden beklememeliyiz” diye konuştu.