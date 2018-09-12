Muhtardan köy evi isteği

Tekirdağ Malkara'nın Yaylagöne Mahallesi Muhtarı Akgül Öztürk, 1 yıl önce Malkara Belediyesi Meclisine sunulup onaylanan “Köy Evi” talebiyle ilgili hiçbir faaliyette bulunulmamasına sitem etti.

Yaylagöne Mahallesi Muhtarı Akgül Öztürk, 1 yıl önce Malkara Belediye Meclisine dilekçe sunulduğunu, görüşülen taleplerinin meclis kararıyla onaylandığını ifade ederek, “Köy Evi” ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamasına dikkat çekti.

Meclise sunulan metinde ise şu ifadeler yer alıyor: “Yaylagöne Mahallesi'nde yürütülmekte olan ‘Ninemin Kileri' isimli projenin destekleyici unsuru olacak doğal ürünlerin tanıtımı ve turizm potansiyelini harekete geçirecek geçmişten günümüze ürünlerin tanıtılacağı Muhtarlık ve Yardımlaşma Derneği tarafından “Köy Evi” kurulması hedeflenmektedir.

Sergilenecek eşyalar yerel halktan toplanacak olup Yaylagöne Yardımlaşma Derneğine ait binanın “Köy Evi” yapılabilmesi için gerekli kısımlarının onarım işlerinin yapılması ve düzenlenmesi talep edilmektedir.”

Konuyla ilgili konuşan Yaylagöne Mahallesi Muhtarı Akgül Öztürk, “Malkara Belediyemizin 5 Temmuz 2017 günü 141 nolu meclis kararı, Yaylagöne Mahallesine köy turizmi kapsamında bir köy evi kurulması ile ilgili meclis kararı ve komisyon onayı olmasına rağmen ve mahalle halkının bu köy evi için tüm eski malzeme, doküman ve giysileri toplamış olmasına rağmen belediyemiz bu güne kadar herhangi bir adım atmamıştır.

Mahallemizden meclis üyemiz, genç ve hızlı bir kişiliğe sahip olan, her konuda fikri olan sayın meclis üyemiz Cem Özkan'ın kendi mahallesinin bu projesine de sahip çıkmasını, takip etmesini bekliyoruz.

Bu çalışmanın belediyemizce bir an önce başlatılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.