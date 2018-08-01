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01 Ağustos 2018 12:17

Muhtarlara yeni yapılandırma bilgisi

Malkara Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü tarafından muhtarlara 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında bilgilendirmede bulunularak, getirdiği ayrıcalıklara dikkat çekildi.

Muhtarlara yeni yapılandırma bilgisi

01 Ağustos 2018 12:17


Malkara Ziraat Odası Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, Malkara Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Mehmet Enes Erol, 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında muhtarlara bilgi aktardı. SGK Müdürü Erol, kanunun getirdiği ayrıcalıkları anlattı.


Toplantıya ilişkin İHA muhabirine konuşan Malkara SGK Müdürü Mehmet Enes Erol, "7143 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, özellikle tarım Bağ-Kurlularına yönelik bilgilendirme toplantısı yaptık. Bu önemli bir yapılandırma. Prim borçlarına önemli indirimler sağlanıyor. Emekli olamayan, emekli olmak isteyen Bağ-Kurluların gelip müracaat etmelerini bekliyoruz. En avantajlı biçimde avantajlardan yararlanmalarını ve emekli olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.




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