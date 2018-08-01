Muhtarlara yeni yapılandırma bilgisi

Malkara Ziraat Odası Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, Malkara Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Mehmet Enes Erol, 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında muhtarlara bilgi aktardı. SGK Müdürü Erol, kanunun getirdiği ayrıcalıkları anlattı.

Toplantıya ilişkin İHA muhabirine konuşan Malkara SGK Müdürü Mehmet Enes Erol, "7143 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, özellikle tarım Bağ-Kurlularına yönelik bilgilendirme toplantısı yaptık. Bu önemli bir yapılandırma. Prim borçlarına önemli indirimler sağlanıyor. Emekli olamayan, emekli olmak isteyen Bağ-Kurluların gelip müracaat etmelerini bekliyoruz. En avantajlı biçimde avantajlardan yararlanmalarını ve emekli olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.