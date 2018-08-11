Muhtarlarla Buluşma Toplantısı yapıldı

Şarköy ilçesinde yapılan toplantıda konuşan Vali Mehmet Ceylan, “Her ay farklı bir ilçemizde muhtarlarımız bir araya geliyoruz bu ayki toplantımızı da Şarköy ilçemizde yapıyoruz. Amacımız hem tanışmak hem de sıkıntılarınızı ve sorunlarınızı bizzat dinleyip sizlerin görüşlerinizi almak, iletmek istediklerimizi yüz yüze sizlere aktarmaktır. Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Şarköy ilçemizin nüfus yoğunluğu oldukça artmakta, sizlerden mahallelerinizde güvenlikle ilgili hissedilen bir sorun varsa emniyet birimleri ve jandarma ile irtibatlı olmanızı, en ufak şüpheli durumu dahi iletmenizi istiyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Ceylan’ın konuşmasının ardından, muhtarlar söz alarak mahallelerinin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini Vali Ceylan’a ve yetkililere iletti.

Muhtarlar toplantısının ardından Vali Ceylan ve Şarköy Kaymakamı Yakup Güney, 1993 yılında Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Çavuşlu köyünde öğretmenlik yaparken terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Neşe Alten ve babası Hasan Alten’in ailesini ziyaret etti.